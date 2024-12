Paris s'apprête à rouvrir Notre-Dame, cinq ans après l'incendie: "Tout à fait l'ambiance des Jeux olympiques"

Plusieurs personnalités politiques, célébrités et têtes couronnées sont invitées à l'inauguration prévue en début de soirée. "C'est tout à fait l'ambiance des Jeux olympiques. Je peux vous dire qu'ici, je suis aux abords de la zone rouge : la plupart des rues sont fermées et y il a énormément de policiers, de gendarmes, de militaires", explique notre correspondant sur place, Christophe Giltay.

"C'est quelque chose d'extraordinaire pour Paris, pour les Parisiens et pour la France. Il faut rappeler quand même que la cathédrale Notre-Dame de Paris est peut-être, avec la Basilique Saint-Pierre de Rome, est l'Église catholique la plus connue au monde, grâce à Victor Hugo, bien sûr, grâce au film où Anthony Quinn jouait le rôle de Quasimodo, et puis grâce à Walt Disney et au bossu de Notre-Dame", ajoute-t-il.

La cérémonie, qui devait se dérouler en extérieur, s'organisera finalement à l'intérieur, au vu de la météo venteuse. L'événement était par ailleurs tant attendu qu'une horde de journalistes - une centaine, dont principalement des médias français - sont présents sur place, aux alentours de la cathédrale.

Bien que les travaux aient permis de reconstruire la très célèbre flèche ainsi que de dépoussiérer l'orgue, les travaux ne sont pas pour autant finit.