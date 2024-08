Petites et grandes histoires de la libération de Paris

- Champagne et foie gras -

Opéré, il survivra et reprendra son métier de policier. Il mourra dans son lit en 2005.

Il y a 80 ans, les Parisiens se soulevaient contre l'occupant allemand: le 25 août 1944, après une folle semaine de grèves, de barricades et de combats de rue, Paris est libéré. Un événement historique fait de petites histoires gaies ou tragiques.

Depuis une passerelle surplombant le tunnel où le train est bloqué, l'équipe lance des explosifs et capture 80 soldats allemands. Dans leurs caisses, du champagne et du foie gras en partance pour l'Allemagne. "Autant dire que nous avons festoyé ce jour-là: nous étions le 23 août, j'avais 20 ans."

Pavés, grilles, baignoires, matelas, arbres: les habitants font la chaîne. Quelque 600 barricades surgissent pour entraver la circulation des Allemands. Le symbole est prodigieux: les Parisiens ont le sentiment de participer à leur propre libération.

Le 24 août, l'Hôtel de ville est libéré.

"Je voudrais, en ce jour inoubliable, que nous scellions le pacte d'amitié conclu sur les barricades où on a vu pour la première fois, le peuple et la police combattre côte à côte", déclare Georges Bidault, président du Conseil national de la résistance. "Notre tâche commune est de proclamer que ce pays humilié, déshonoré, bafoué, s'est racheté tout seul et que seul, sans le concours d'armes mêmes amies, il a retrouvé sa grandeur."

- Paris ne dort pas cette nuit -

"C'est seulement le soir (du 24 août, NDLR) vers 21H45 que la grande nouvelle atteint tout Paris: à 21H28, le premier char français, le +Romilly+, est arrivé devant l'Hôtel de Ville. Partout c'est une émotion indescriptible", décrit le journaliste Jean Le Quiller de la nouvelle Agence France-Presse.