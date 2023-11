Plus de 800 jeunes défavorisés aidés par le programme "Boost", qui tire un bilan positif

Depuis plus de dix ans, "Boost" soutient et accompagne des jeunes issus de milieux fragilisés pour maximiser leurs chances de réussite académique et professionnelle. Lancé par la Fondation Roi Baudoin (FRB), ce programme semble avoir réussi sa mission. Aujourd'hui déployé dans huit villes de Belgique, il compte à son actif plus de 800 jeunes, avec un taux de réussite moyen de 95% dans l'enseignement secondaire, s'est réjoui mardi la FRB dans un communiqué. Celle-ci prévoit par ailleurs d'implanter le projet dans trois nouvelles villes d'ici quatre ans.