Procès des viols de Mazan: le verdict tant attendu bientôt dévoilé, les 51 accusés iront-ils tous en prison?

Après trois mois et demi d'audience et trois jours de délibéré, les cinq magistrats de la cour criminelle annonceront, à partir de 9h30, le sort qu'ils ont décidé de réserver à ces hommes âgés de 27 à 74 ans, de tous milieux sociaux, venus agresser sexuellement Gisèle Pelicot, préalablement sédatée par son époux d'alors, Dominique, à leur domicile de Mazan (Vaucluse).

La décision, qui sera rendue dans un palais de justice d'Avignon placé sous haute protection policière, sera scrutée de près, en France comme à l'étranger, tant ce procès a provoqué, depuis son ouverture le 2 septembre, une onde de choc, devenant emblématique des questions autour des violences sexistes et sexuelles, de la soumission chimique, du consentement et plus largement des rapports hommes-femmes.