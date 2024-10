Que préfère Brigitte Macron chez les Belges? Voici ce qu'elle répond à notre micro

Philippe et Mathilde ont donc été accueillis par Emmanuel et Brigitte Macron pour leur visite chez nos voisins. Cette dernière s'est prêtée au jeu des questions réponses avec RTL info.

Le roi Philippe et la reine Mathilde sont actuellement à Paris. Le couple présidentiel, Emmanuel et Brigitte Macron les reçoivent afin de parler des échanges et des liens entre la Belgique et la France.

Et alors que l'épouse du Président français traversait la cour de l'ambassadeur belge, elle a accepté de réponse à quelques questions. Elle a évoqué ses souvenirs avec notre plat pays. "Quand mes enfants étaient petits, leur bonheur c'était d'aller à Nieuport, de passer la frontière", a raconté celle qui a grandi à Amiens, dans les Hauts-de-France (Picardie). "C'était l'exotisme."