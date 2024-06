Qu'est-ce que le droit du sol, dans le viseur du RN ?

L'enfant peut cependant obtenir la nationalité avant sa majorité sur demande de ses parents (entre 13 et 16 ans) ou sur demande personnelle (entre 16 et 18 ans).

Cette démarche "fera l’objet d’un examen détaillé par l'administration et comportera certains critères basés notamment sur le casier judiciaire", ajoute la même source. C'est déjà le cas, en cas de condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement.

Apparu dès le Moyen-Age, le droit du sol a été consacré par la Code civil depuis 1804. Il a été aboli sous le régime de Vichy et rétabli par ordonnance en octobre 1945.

Dans les années 1980, dans le cadre des débats sur l'immigration, la question de l’automaticité du droit du sol, héritée de 1889, est déjà remise en cause par l'extrême droite. Entre 1993 et 1998, la loi dite Pasqua prévoit que, pour bénéficier du droit du sol et devenir français, un enfant né en France de parents étrangers doit en manifester la volonté entre 16 et 21 ans.

Mi-février, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé son intention de supprimer le droit du sol à Mayotte, alors que l'archipel était bloqué par des collectifs citoyens protestant contre l'immigration illégale et la délinquance. Prévue en mai, la présentation en Conseil des ministres du projet de loi constitutionnelle prévoyant cette suppression avait été décalée en juillet.