RDC: la vaccination contre le mpox commence samedi à Goma

La vaccination contre le virus, auparavant appelé variole du singe, devait initialement commencer mercredi. Elle a été retardée notamment en raison de retards dans l'acheminement des doses à travers ce pays d'Afrique centrale pauvre en infrastructures et grand comme quatre fois la France.

Selon M. Kamba, les premiers vaccins seront inoculés à Goma, capitale de la province du Nord-Kivu, aux catégories de populations jugées les plus à risques comme les personnels de santé, les personnes en contact, les malades.

L'est de la RDC est la région la plus touchée par le virus. Au total, le pays a enregistré plus de 30.000 cas et près de 990 décès depuis le début de l'année avec une mortalité accrue chez les enfants.