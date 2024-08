Rentrée scolaire: quand la mairie fournit une partie du cartable

Emmanuel DUNAND

Fournir gratuitement crayons, cahiers, colle ou double-décimètre aux élèves à la rentrée scolaire: prôné par le Nouveau Front populaire lors de la campagne des législatives, ce principe est déjà une réalité dans certaines villes.

A Marseille, pour la deuxième rentrée scolaire consécutive, chacun des 90.000 élèves de maternelle et de primaire - y compris ceux du privé cette année - va recevoir un kit comprenant quelques fournitures de base, ainsi qu'une gourde et un tablier pour les plus petits.