"Rétablir l'ordre": pour Retailleau une priorité, sans garantie sur le budget

L'ex-ministre a dit partir "avec le sentiment d'avoir servi le mieux que pouvais mon pays". "Nous avons fait des erreurs", a-t-il reconnu, "mais nous avons fait de notre mieux".

M. Darmanin a terminé son discours en rappelant ses origines. "Si je m'étais appelé Moussa Darmanin (son deuxième prénom et prénom de son grand-père tirailleur algérien), je n'aurais pas été élu maire et député et sans doute n'aurais-je pas été ministre de l'Intérieur", a-t-il estimé.

Nommé samedi, le nouveau ministre Les Républicains (LR) de l'Intérieur a décliné ses "trois priorités": "La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre."