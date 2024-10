Sanofi confirme des négociations avec l'américain CD&R pour lui céder le contrôle d'Opella

Selon le journal économique Les Echos, le potentiel repreneur américain a offert plus de 15 milliards d'euros pour mettre la main sur l'activité de santé grand public de Sanofi, centrée sur les produits sans ordonnance et les vitamines/minéraux.

Cette filiale, présente dans 100 pays, comprend plus d'une centaine de marques, dont le Doliprane, le Dulcolax, la Lysopaïne, ou encore le Maalox. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 5,2 milliards d'euros en 2023.

Le projet de séparation avait été annoncé il y a presque un an pour permettre à Sanofi d'accélérer dans l'innovation et de se positionner en champion de l'immunologie et à Opella de se concentrer sur son activité principale, considérée comme plus proche d'une logique de consommation que de la pharmacie.