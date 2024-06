Signé Giltay - Elections législatives en France: les partis préparent déjà le 2e tour et c’est une erreur

Les Français n'ont plus que trois jours avant le premier tour d'élections législatives historiques pour faire leur choix entre une gauche qui peine à maintenir son unité, une extrême droite toujours largement favorite et une majorité macroniste qui affirme ne pas se résigner. Les états-majors des partis, eux, ont déjà les yeux rivés sur le second tour.

C'est une erreur classique dans les élections à deux tours. On croit avoir une vision claire de la première étape et on se concentre sur la seconde. Or, ce n'est pas comme ça que ça marche, car bien souvent, les électeurs ne font pas ce qu'on a prévu.

En France, il ne reste que 48 heures de campagne avant les élections législatives et le premier tour, puisqu'en fait, tout s'arrête demain à minuit. Alors que sur le terrain, les candidats s'activent. À Paris, les états-majors préparent déjà le deuxième tour. Et c'est peut-être une erreur.

L'exemple le plus fameux est peut-être celui de Lionel Jospin, à la présidentielle de 2002. Premier ministre de cohabitation depuis cinq ans, avec un très bon bilan économique, il ne doutait pas le moins du monde qu'il affronterait au second tour, le président sortant, Jacques Chirac. Il avait négligé la présence d'autres candidats de gauche et il avait surtout traité par le mépris la candidature de Jean-Marie Le Pen. On connaît la suite.

Le 21 avril 2002, Le Pen est arrivé devant Jospin et le favori du second tour a été viré au premier, provoquant un séisme politique. Or, les partis de ce qu'on peut appeler l'arc républicain sont en train de commettre une erreur du même type.

Cette fois, le parti lepéniste est donné largement favori, avec de l'ordre de 35% des voix dans les sondages. Et ses adversaires de droite, du centre ou de gauche se déchirent pour savoir pour qui ils voteront au second tour.