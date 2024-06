Signé Giltay: Françoise Hardy a vraiment incarné une époque

C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. Cette chanson fut extrêmement populaire en France à partir d'octobre 1961 car elle était le générique d'une série télévisée, Le temps des copains, avec Henri Tisot. Elle racontait la montée à Paris d'étudiants de province et décrivait surtout la jeunesse des années 60 qu'incarna si bien Françoise Hardy.

En 1962, à l'occasion d'un passage à la télévision pour meubler l'antenne un soir d'élection, les Français découvrent cette chanteuse longiligne à la frange si sage et qui en trois minutes devint une icône en fredonnant, susurrant presque "Tous les garçons et les filles de mon âge". Avec déjà cette mélancolie qui ne la quittera jamais, oui mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine, oui mais moi, je vais seul car personne ne m'aime. Combien de jeunes filles et de jeunes garçons se sont alors reconnus dans cette chanson vendue au cours des décennies à des millions d'exemplaires et dans toutes les langues, notamment en allemand. Car Françoise Hardy était d'abord une étudiante en langue germanique à qui son père, un homme marié à une autre femme que sa mère et qui ne la reconnut que tardivement, avait offert une guitare pour la féliciter de son bac.

Seule dans sa chambre, elle apprit la musique qu'elle perfectionna ensuite au Petit Conservatoire de Mireille, la célèbre interprète d'Une demoiselle sur une balançoire. Ses passages à la radio et à la télé dans cette émission mythique ont marqué tous ceux qui ont connu cette époque.

Dans cet univers, meublé par Johnny et Sheila, Françoise Hardy faisait figure d'une intello diaphane, marié pendant plus de vingt ans à un dandy infidèle et charmant qui se couchait quand Paris s'éveille.

Appréciée des Anglais pour son chic très français, habillée par Paco Rabanne, admirée par Bob Dylan, elle traversa les époques en musclant peu à peu son répertoire, devenue très exigeante avec des auteurs comme Michel Berger ou Serge Gainsbourg.