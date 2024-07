Signé Giltay: la gauche incapable de choisir un Premier ministre, pourquoi ce fiasco?

Le président Macron a accepté la démission du gouvernement qui assure désormais les affaires courantes. Mais jusqu'à quand ? Impossible de le dire, d'autant que la gauche est arrivée en tête des élections législatives et est pour l'instant incapable de proposer un Premier ministre.

Ce pourrait être l'intitulé d'une dissertation en sciences politiques. Une alliance électorale débouche-t-elle automatiquement sur une coalition gouvernementale ? Réponse, non. Et la gauche française est en train de le démontrer. Les quatre partis qui forment le Nouveau Front populaire, Insoumis, Socialistes, Communistes et Verts, avaient surpris tout le monde par leur rapidité à constituer une alliance après le premier tour des législatives.

Ils en ont recueilli immédiatement les fruits puisque le 7 juillet, déjouant tous les sondages, l'Union de la gauche est arrivée en tête du second tour. Sans obtenir une majorité absolue, mais première force politique de la future Assemblée nationale.