Signé Giltay: quand le flou politique se dissipera-t-il en France?

Le 18 juillet, les députés français se réuniront pour élire le président ou la présidente de l'Assemblée nationale, ainsi que ses adjoints, les questeurs et les chefs de commissions parlementaires.

Yaël Braun-Pivet, la présidente sortante et membre de la majorité présidentielle macroniste, aspire à un nouveau mandat. Cependant, les voix de l'ancienne majorité présidentielle ne suffiront pas à elle seule pour sécuriser sa position.

Si elle parvenait à rassembler sur son nom un certain nombre de députés républicains et d'élus de la gauche modérée, on aurait une petite idée d'une future coalition gouvernementale.

La course au perchoir

Pour remporter la présidence au premier ou au deuxième tour, il faut une majorité absolue. Si aucun candidat ne l'obtient, une majorité relative suffit au troisième tour. Ce système rend l'élection très ouverte, avec plusieurs candidats de différents horizons en lice.