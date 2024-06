Signé Giltay: le point sur l'état chaotique de la politique française

La différence, c'est qu'à l'époque, il y avait dans la politique française un clivage gauche-droite clair et net. C'était l'un ou l'autre. Les extrêmes n'avaient pas ou quasiment pas voix au chapitre. Ce temps-là est révolu. On le voit avec la crise qui secoue le parti Les Républicains, autrefois colonne vertébrale de la droite démocratique. Son président, Éric Ciotti, a été exclu hier par son bureau politique parce qu'il a annoncé son ralliement au Rassemblement national de Marine Le Pen.

En procédant à la dissolution de l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron a expliqué qu'il avait voulu clarifier les choses. Sur le plan théorique, ça se tient. La dissolution, c'est le moyen de rebattre les cartes et de repartir sur de nouvelles bases. Ça a déjà marché par le passé, en 1968 ou même en 1997.

Or, historiquement, les Républicains ont toujours été des adversaires déterminés de l'extrême droite, selon une grille de lecture héritée de la Seconde Guerre mondiale. D'un côté, De Gaulle, de l'autre, Pétain. Mais cette interprétation ne fonctionne plus. Elle reste la référence des élites, mais pas des électeurs. Et si à 90% les dirigeants républicains rejettent Marine Le Pen, la base approuve à 50% la position d'Éric Ciotti. Bref, le parti est en voie d'explosion.

Même constat chez Éric Zemmour, qui se voulait la véritable incarnation de la droite nationale, contre le Rassemblement national. Hier, il a viré Marion Maréchal, qui s'en est allée rejoindre sa tante Marine Le Pen. À gauche, les choses sont également compliquées.

Un Front Populaire

Mais sur le papier, du moins, les quatre principaux partis ont constitué ce qu'ils appellent un nouveau Front Populaire autour du PS et des Insoumis de Mélenchon. Mais là aussi, ça coince autour de cette personnalité. Même si hier soir, à la télévision, Jean-Luc Mélenchon a fait patte de velours.