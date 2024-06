"C'est le record du monde de la trahison": Eric Zemmour annonce l'exclusion de Marion Maréchal de Reconquête

Marion Maréchal s'est montré offensive

Lors d'un point de presse tenu un peu plus tôt, Marion Maréchal s'était montrée très offensive envers le président de son parti, dénonçant la "triple faute" d'Eric Zemmour à qui elle reproche de vouloir présenter des candidats Reconquête contre le RN.

"Présenter des candidats de Reconquête dans les circonscriptions législatives, c'est prendre le risque infini de faire gagner des députés macronistes ou d'extrême gauche", avait-elle affirmé, refusant de "participer à une énième division des droites" et actant la fracture avec M. Zemmour.

Ces accusations ont été réfutées par ce dernier: "Je suis et je serai toujours pour le rassemblement. J'affirme que Reconquête et moi-même sommes prêts à retirer des candidats en cas d'accord avec le RN, les LR et tous les autres partis de bonne volonté", a-t-il écrit sur X, se disant "écoeuré et blessé".