Surf: Teahupo'o, le "coin de paradis" qui accueille la vague olympique

A plus de 15.000 km de Paris, le village de Teahupo'o à Tahiti incarne la destination rêvée du surfeur: une végétation luxuriante, deux ou trois gargotes tenues par des locaux et, au loin, les tubes translucides de la plus belle vague du monde, qui accueille les JO cet été. C'est à quelques centaines de mètres de la pointe du village, juste en face d'une poignée de pensions de familles, que s'affronteront du 27 juillet au 5 août les meilleurs surfeurs de la planète, pour la deuxième apparition olympique du sport.

Au large, la "mâchoire de Hava'e" gronde avant d'écraser ses rouleaux sur un corail coloré et effilé. Mais sur la côte, entre les cocotiers et les fleurs exotiques, les habitants n'entendent qu'un bourdonnement, seulement quand la houle est au rendez-vous. "On est impatients d'accueillir les JO, j'ai l'impression que cela a fait venir plus de touristes cette année", explique Hina Parker, quinquagénaire qui a loué ses deux bungalows pendant toute la compétition cet été. "Mais en même temps, c'est un peu inquiétant. Il y aura un gros dispositif de sécurité, on ne pourra plus circuler comme on veut ou aller à la plage", tempère-t-elle: "Ici, c'est plutôt cool habituellement".

- Les JO et les travaux - Depuis qu'il a été choisi pour accueillir les épreuves de surf en 2021, ce petit village situé tout au bout de l'unique route du sud-ouest de la presqu'île de Tahiti, a entrepris de grands travaux pour s'adapter aux nombreuses demandes des organisateurs. Une passerelle toute neuve, que les personnes à mobilité réduite peuvent emprunter, remplace désormais un vieux pont, jusqu'alors seul point d'accès à la commune de quelques centaines d'habitants.