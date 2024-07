Un historien du cinéma nommé directeur général de Reporters sans frontières

Thibaut Bruttin, 37 ans, a rejoint RSF en 2014 et exerçait depuis mars aux côtés d'Elodie Truchon, directrice des ressources et du développement, la direction générale par intérim de l'ONG.

L'ONG est présente sur tous les continents, via des bureaux dans une dizaine de villes et des correspondants dans quelque 130 pays. Elle détecte et dénonce les entraves à la liberté d'informer et vient en aide aux journalistes emprisonnés ou menacés : assistance juridique, prêt de gilets pare-balles, pressions auprès d'États et d'institutions...

Depuis 2002, l'ONG basée à Paris publie notamment un bilan annuel des exactions commises contre les journalistes dans 180 pays. Ce "classement mondial de la liberté de la presse" fait référence pour de nombreux médias et plusieurs institutions internationales.