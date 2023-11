Un loueur d'avions signe pour 60 Airbus A320neo

Selon un communiqué d'Airbus, l'accord porte à près de 340 le nombre de ces monocouloirs acquis par SMBC, qui les loue ensuite à des compagnies aériennes.

Airbus n'a pas divulgué le montant de ce contrat qui, selon le dernier prix catalogue - plus actualisé depuis 2018 et jamais appliqué en raison de ristournes consenties aux gros clients - atteindrait entre 6,6 et 7,8 milliards de dollars.