Un nouveau tarif social télécoms à 19 euros maximum par mois

Le tarif social autour des télécoms, et notamment de l'accès à Internet, est réformé à partir du 1er mars. Il sera désormais possible d'obtenir une connexion au réseau pour un montant maximal de 19 euros, et un pack avec Internet inclus pour un maximum de 40 euros.

Les abonnements pour Internet seulement (avec une vitesse minimale de 30 Mbps et un volume mensuel minimum de 150 Gb) ne peuvent pas dépasser 19 euros par mois, alors que les packs incluant Internet, la téléphonie et la télévision sont bloqués à 40 euros par mois.

Le tarif social peut s'appliquer notamment aux bénéficiaires d'un revenu d'intégration sociale, aux personnes isolées de 65 ans et plus, aux ménages avec une ou plusieurs personnes âgées de 60 ans et plus, ou aux personnes atteintes d'un handicap d'au moins 66%. Il s'agit des mêmes catégories pouvant disposer du tarif social énergie.

Les personnes bénéficiant du précédent tarif social ne sont par ailleurs pas contraintes de basculer sur le nouveau régime, précise l'arrêté royal du 11 octobre 2023.