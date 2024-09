Une ancienne de M6 et BFM Business proposée par la France à la présidence de TV5 Monde

Depuis sa création en 1984, TV5 Monde a toujours été présidée et dirigée par des Français, la France contrôlant via différentes entreprises publiques - dont France Télévisions - plus de 60% de son capital, partagé aussi entre des entreprises publiques belge, suisse, canadienne, québécoise et monégasque.

Diplômée de HEC, Kim Younes Charbit, 42 ans, a rejoint en 2008 la direction des programmes de M6 puis M6 Publicité, dont elle a dirigé le département marketing, innovation et communication jusqu'en 2019 et sa nomination comme directrice générale de la chaîne BFM Business.

Restée moins d'un an à ce poste, elle dirigeait depuis 2020 la société de production Elvie, qu'elle a fondée.

Sa désignation comme candidate survient après plusieurs mois de crise au sein de la chaîne et le licenciement cet été de la directrice de l'information Françoise Joly.