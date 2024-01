Une conciergerie sociale en faveur de l'emploi à Liège

A travers une conciergerie sociale, la Régie des quartiers de Liège mène une expérience pilote consistant à mettre à l'emploi des personnes qui en sont privées durablement tout en rendant des services utiles à la collectivité et aux habitant(e)s des quartiers fragilisés. Une quarantaine d'emplois sont ainsi visés, a indiqué mercredi Jean-Paul Bonjean, président de la Régie des quartiers de Liège.

Cette conciergerie sociale fait partie des dix-sept expériences pilotes qui ont été mises en œuvre en Wallonie dans le cadre de l'appel à projets "Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée" et qui bénéficient d'un financement de la Région wallonne et de l'Europe. Pour la période 2022-2026, le dispositif liégeois vise à créer 46 emplois, sur base volontaire, pour des personnes privées d'emploi durablement.

La Régie des quartiers de Liège a pour mission l'insertion sociale et socioprofessionnelle à travers des actions et services visant à redynamiser des quartiers fragilisés. Ses services sont ainsi implantés dans les quartiers d'Angleur, Saint-Léonard, Sainte-Marguerite, les Vennes, Droixhe, Burenville et Outremeuse.