Une femme poignardée à Lyon, possible mobile antisémite

Une jeune femme de confession juive a été poignardée samedi à son domicile à Lyon, a indiqué le parquet de la ville, qui évoque un possible "mobile antisémite", tandis que le CRIF en appelle à la "prudence".

"Toutefois, en l’état des investigations en cours, le président du CRIF ARA, Richard Zelmati, en appelle tant à la raison qu’à la prudence", souligne-t-il. "Il reviendra à la justice de qualifier les infractions et leur caractère antisémite".

La victime a déclaré que quelqu’un avait sonné à sa porte, et qu'il lui avait porté deux coups de couteau quand elle avait ouvert. Il était vêtu de sombre, le visage partiellement masqué et a pris la fuite après les faits. Une croix gammée est taguée sur la porte, mais il n'est "pas possible" de la dater à ce stade, a précisé la source.

"Les premières constatations ont conduit le parquet de Lyon à ouvrir une enquête du chef de tentative de meurtre aggravée par la circonstance que le passage à l’acte pourrait être motivé par un mobile antisémite", selon le parquet.

La sureté départementale du Rhône et la DZPJ (Direction zonale de police judiciaire) de Lyon ont été co-saisies de cette enquête.