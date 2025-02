Une personne "armée d'une kalachnikov" lance une grenade dans un bar en France: le suspect toujours en fuite

Une grenade lancée dans un bar d'un quartier sensible de Grenoble a fait une douzaine de blessés, dont au moins deux graves, mercredi soir, la piste terroriste étant pour l'instant écartée.

"Aucune hypothèse n'est privilégiée à ce stade", a ajouté M. Touret de Coucy. L'enquête est confiée aux policiers de la DCOS, ex-PJ. Mais "on peut exclure l'attentat purement terroriste, puisqu'il n'y a rien qui nous permet de penser que c'est lié à du terrorisme", a dit le magistrat, évoquant "un acte de violence extrême" qui "peut être lié à un règlement de compte, d'une manière ou d'une autre".

"Une personne est rentrée, a lancé une grenade, n'a pas prononcé de mot, semble-t-il, et ensuite a pris la fuite", a déclaré à la presse le procureur François Touret de Coucy, présent sur place. L'explosion est survenue vers 20h15 dans le quartier du Village olympique, classé prioritaire de la politique de la ville et situé dans le sud de Grenoble.

Un lien avec le trafic de stupéfiants est l'une des hypothèses explorées parmi d'autres, a indiqué le procureur.

"Cette personne aurait été armée aussi d'une kalachnikov, mais ça reste à déterminer. Il n'est pas certain que cette kalachnikov ait été utilisée. A priori, les dégâts ont été causés par l'éclatement de la grenade", a-t-il expliqué. "Beaucoup de clients" étaient présents au moment de l'explosion, selon lui.

Plan blanc déclenché

Le bilan, encore provisoire, faisait état de douze personnes prises en charge par les secours, toujours présents sur place en milieu de nuit. De son côté la police scientifique effectuait de nombreux relevés. Le procureur a fait état de deux personnes grièvement blessées, sans que leur pronostic vital ne soit "forcément" engagé.

La préfète de l'Isère Catherine Séguin, également sur place, a annoncé de son côté six blessés graves, avec un bilan susceptible d'évoluer. La préfète a adressé "un message de compassion pour les victimes et leurs proches" et salué "le sang-froid dont a fait preuve la population de ce quartier".