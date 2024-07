Une voiture percute une terrasse à Paris: un mort, la piste de l'accident privilégiée

Une voiture a percuté mercredi la terrasse d'un café du XXe arrondissement de Paris, faisant un mort et six blessés, une source policière disant privilégier "à ce stade" l'hypothèse d'un accident.

Une personne est morte, selon une source policière et le parquet. Parmi les six blessés, trois se trouvaient en urgence absolue et trois en urgence relative, ont précisé ces sources.

Selon le parquet, il n'y a eu qu'une seule interpellation, le conducteur du véhicule.

A ce stade, il n'est pas établi qu'il y avait un passager dans le voiture, a précisé le ministère public.

Des sources policière et proche de l'enquête avaient indiqué plus tôt dans la soirée qu'une personne, passager du véhicule, avait été interpellée et qu'elle était positive aux stupéfiants et à l'alcool.