Violences sexuelles, statut des trans: le monde des échecs en plein émoi

#MeToo sur l'échiquier: le petit monde des échecs est en plein émoi suite au coup de gueule de dizaines de joueuses françaises et à une décision de la Fédération internationale (Fide) pénalisant les femmes trans.

"Nous nous sommes tues trop longtemps", ajoutent les autrices, se disant "convaincues que ce harcèlement et ces agressions sont encore aujourd’hui l’une des principales raisons de l’arrêt du jeu d’échecs par des femmes et jeunes filles, notamment à l’adolescence".

"C'est un monde d'hommes", témoigne Mathilde Congiu, ancienne joueuse et signataire. "Il y a 90% d’hommes et les joueurs se sentent dans une totale impunité, notamment les plus titrés".

"J'ai vécu des choses dont je ne veux pas parler parce que j’ai peur et que ça me remue", explique-t-elle à l'AFP en marge du 96è championnat de France d'échecs, qui s'achève dimanche à l'Alpe d'Huez (Isère).