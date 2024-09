Viols de Mazan: Dominique Pelicot demande "pardon", cela pourrait-il avoir une incidence sur la peine prononcée?

Dominique Pelicot est accusé d'avoir violé sa femme pendant près de 10 ans et de lui avoir fait subir d'innombrables autres viols par des inconnus alors qu'elle était endormie, droguée. Ce dernier a présenté ses excuses. Cela pourrait-il avoir un impact sur la peine prononcée?

Selon lui, cela serait trop simple et de toute façon, le procès ne va pas du tout dans ce sens. Dominique Pelicot risque plutôt la peine maximale, soit 20 ans de réclusion.

Même topo pour le passé de l'accusé. Il a raconté aux enquêteurs qu'il avait été victime d'un viol à l'âge de 9 ans et qu'à 14 ans, il avait été forcé de participer au viol collectif d'une jeune femme handicapée.

Des circonstances aggravantes en revanche… Il y a la répétition des faits, leur durée (10 ans) et le fait d'avoir drogué sa femme pour la livrer à des hommes.

Quant à la victime, elle peut toujours exprimer son souhait de voir son ex-mari être condamné à la peine la plus lourde possible. Mais la partie civile n'intervient pas dans la peine, et donc le jury n'en tient pas compte. Comme le dit l'avocat, c'est la justice qui doit être rendue, pas une vengeance.

