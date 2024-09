Procès des viols de Mazan: qu'est-ce que la soumission chimique et que dit la loi belge?

Partager:

Droguée par son mari et "donnée" à des dizaines d'inconnus. L'histoire de Gisèle Pélicot met en lumière le phénomène de soumission chimique dans les affaires de crimes sexuels. De quoi s'agit-il? Que dit la loi belge?

"Administrer des substances psychoactives à l'insu de la victime ou sous la menace, pour commettre un crime ou un délit." Telle est la définition de la soumission chimique selon l'agence française de la santé (ANSM). On ne parle pas ici uniquement de crimes sexuels, mais force est de constater que ceux-ci sont les plus majoritairement concernés. Pour mieux comprendre cette notion, nous avons questionné l'ASBL Modus Vivendi. Louise Moraldy, chargée de la promotion du consentement et de la lutte contre les violences sexistes, précise qu'il faut distinguer la soumission chimique et la vulnérabilité chimique: "On parle de vulnérabilité quand un agresseur profite de l'état de fragilité d'une victime qui a consommé volontairement une substance psychoactive."

Dans tous les cas, "la consommation de drogue, volontaire ou pas, n'est jamais la cause d'une agression", ajoute notre interlocutrice. "Une violence sexuelle n'est jamais la cause de la victime", souligne-t-elle. À lire aussi Gisèle Pélicot remercie celles et ceux qui lui ont manifesté du soutien: "J'ai la force de mener ce combat jusqu'au bout, grâce à vous tous" Que dit la loi belge? Si Louise Moraldy insiste sur ce dernier point, c'est parce que, explique-t-elle, on remarque que certaines victimes, sous l'effet de substances, ne portent pas plainte par culpabilité: "Cela peut s'expliquer par un manque de souvenir, qui ne leur permet pas d'identifier les responsables. Car l'effet des substances a diminué leurs capacités de résistance. Ou à cause de la stigmatisation des consommations de drogues et de leur caractère illégal." Pourtant, aux yeux de la loi belge, la soumission chimique est une circonstance aggravante. Caroline Poiré, avocate formée à la prise en charge des victimes de violences sexuelles et intrafamiliales explique: "Il y a une infraction de base, un viol ou une atteinte à l'intégrité sexuelle et la victime doit prouver qu'il a eu un acte non-consenti qui a été rendu possible par l'administration de substance."

Elle rappelle qu'il "n'y a pas de consentement lorsque la victime est sous l'influence de substances psychotropes ou toute autre substance qui en fait aurait un effet similaire". Avec ça, un agresseur encourt entre 15 et 20 ans de réclusion. Mais ce n'est pas si facile à prouver, ajoute Caroline Poiré: "C'est d'autant plus difficile pour une victime quand il y a eu des substances désinhibantes parce qu'elle ne se souvient pas de tout. Or, on lui demande de fournir le plus de détails possibles. En droit pénal, la simple suspicion ne suffit pas." Inconnus, GHB: des stéréotypes déconstruits Il y a quelques années, le mouvement #balancetonbar avait soulevé la problématique en milieu festif. Le procès des viols de Mazan qui est en cours en France interroge aujourd'hui sur l'aspect privé de ce phénomène.