YouTube et sciences cognitives: Nicolas Gaube, "un prof heureux"

Professeur de Sciences et vie de la Terre en collège, Nicolas Gaube s'inspire des sciences cognitives pour aider ses élèves. Et via sa chaîne YouTube, "Un prof heureux", il partage ses connaissances avec des milliers de professeurs à travers le monde.

Des méthodes qui lui ont permis de figurer parmi les dix finalistes du Prix mondial des enseignants 2023 de la Fondation Varkey, fondée par Sunny Varkey, ressortissant indien basé aux Emirats Arabes unis et à la tête de GEMS Education, un groupe privé qui gère des établissements scolaires, du primaire au lycée, dans le Golfe et une dizaine d'autres pays.