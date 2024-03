10 ans après le drame du vol MH370, les familles des victimes espèrent toujours retrouver l'avion: "Je suis incapable de parler de ma mère au passé"

Le 8 mars 2014, le vol MH370 disparaissait des écrans radar. 10 ans plus tard, les familles des passagers ignorent toujours ce qui a pu se passer. Malgré les plus importantes recherches de l'histoire de l'aviation, seuls quelques fragments de l'avion ont été retrouvés. Aujourd'hui, l'espoir renaît chez les proches des victimes avec une possible reprise des recherches.

Pour Grace, c'est un drame qu'elle n'oubliera jamais. Sa maman, âgée de 56 ans à l'époque, faisait partie des 239 passagers du vol MH370. Dix ans plus tard, la jeune femme est maintenant mariée et mère de deux enfants.

Après 3 ans de recherches, et ce sur un périmètre de 120 000 kilomètres carrés dans le sud de l’océan Indien, seuls quelques fragments de l’appareil ont été retrouvés. Pour faire leur deuil, les familles des passagers ont besoin de comprendre. "Le but final est de retrouver nos proches, mais il faut d'abord trouver l'avion. Qu'il s'agisse de la recherche de nos proches ou de l'avion, rien ne peut être accompli en restant assis et en ne faisant rien", explique Jiang Hui, fils d'une victime du vol.

Le dimanche 3 mars, les familles et amis se sont réunis pour se souvenir ensemble des leurs proches disparus. Un moment de recueillement mais aussi l’occasion de parler d’une possible reprise des recherches. Et à ce sujet, le ministre des transports malaisien, Anthony Loke, se veut optimiste et déterminé. "En ce qui concerne le gouvernement malaisien, nous sommes engagés dans cette recherche, et cette recherche doit se poursuivre".

Pour Nathan, dont la femme était à bord du vol, l'espoir doit continuer à exister. "Bien sûr, qu'il peut être retrouvé. C'est une question de temps. Il y a eu des navires perdus qui ont été retrouvés après des centaines d'années. Nous ne pouvons donc pas dire que cet avion ne sera jamais retrouvé".