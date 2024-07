2 Russes plaident coupable aux USA d'exportation de composants militaires vers la Russie

Nikolaï Goltsev, 38 ans, un Russo-Canadien habitant à Montréal, et Salimdzhon Nasriddinov, 53 ans, qui a la double nationalité russe et tadjike et réside à New York, ont tous deux plaidé coupable de violation des réglementations sur les exportations de matériel à possible usage militaire, a précisé le ministère dans un communiqué.

Les deux hommes avaient été arrêtés en octobre à New York, de même que l'épouse de Nikolaï Goltsev, Kristina Puzyreva, également de nationalité russo-canadienne. Cette dernière a plaidé coupable en février, selon la même source.