7-Octobre: hommages aux Etats-Unis sur fond de campagne

"Nous n'abandonnons pas. Nous faisons tout notre possible pour un accord de cessez-le-feu et de libération des otages à Gaza", a-t-elle encore dit, après avoir récité les prénoms des sept Américains, "morts ou vivants", encore retenus dans la bande de Gaza.

Son rival républicain Donald Trump s'est rendu sur la tombe d'un rabbin ultra-orthodoxe à New York où il a participé à une prière, kippa noire sur la tête.

- Bougie -

"Les atrocités (...) du 7 octobre n'auraient jamais eu lieu si le président Trump était toujours à la Maison Blanche", a affirmé son équipe de campagne dans un communiqué, en jugeant "impératif" qu'il gagne l'élection afin de "mettre fin au bain de sang causé par le régime terroriste iranien, qui est plus fort et plus riche aujourd'hui à cause de la faiblesse et de l'incompétence de l'administration Biden-Harris."

L'ancien président doit s'exprimer lors d'une autre cérémonie à Miami en début de soirée.

Son successeur Joe Biden a quant à lui organisé une sombre et brève cérémonie à la Maison Blanche.

Une prière a été psalmodiée par un rabbin ami de la famille de l'Israélo-Américain Hersh Goldberg-Polin, enlevé par le Hamas le 7 octobre et dont le corps a été retrouvé le 1er septembre. Le président américain a ensuite allumé une bougie en mémoire des victimes.