7 octobre : HRW dénonce "des centaines" de crimes de guerre par des groupes palestiniens

Ces crimes de guerre "comprennent les attaques délibérées et aveugles contre des civils et des biens civils, des meurtres intentionnels de personnes détenues, des traitements cruels et inhumains, des violences sexuelles et sexistes, des mutilations et vol de dépouilles, l'utilisation de boucliers humains ainsi que des actes de pillage et de saccage", indique le rapport.

Ce rapport se concentre sur les violations du droit international humanitaire, ensemble de règles reconnues par les États pour la conduite en temps de guerre et dont la plupart sont ancrées dans les Conventions de Genève.

Human Rights Watch a également identifié des "crimes contre l'humanité" comme "le meurtre planifié de civils et la prise d'otages".