Adaptation de Stephen King, "The Life of Chuck" sacré au festival de Toronto

Le prix du choix du public (People's Choice Award) du plus grand festival de cinéma d'Amérique du nord est devenu une sorte d'annonciateur des Oscars, prédisant ces dernières années certains des futurs lauréats du meilleur film, tels que "Green Book" et "Nomadland".

Dernière adaptation en date du maître de l'épouvante Stephen King, "The Life of Chuck", avec Tom Hiddleston en tête d'affiche, a remporté le prix le plus convoité dimanche au Festival international du film de Toronto.

Réalisé par Mike Flanagan, "The Life of Chuck" est tiré de la nouvelle "La vie de Chuck" de Stephen King paru en 2020. Charles Krantz, interprété à l'écran par l'acteur britannique Tom Hiddleston, est un banquier dont l'histoire est racontée dans l'ordre chronologique inverse et dans un contexte plutôt apocalyptique.

Mark Hamill et Chiwetel Ejiofor complètent le casting du film, présenté en première mondiale à Toronto, mais toujours dépourvu de distributeur. Une situation qui devrait changer après la victoire de dimanche.

"The Life of Chuck" est talonné à la deuxième place par l'audacieuse comédie musicale "Emilia Perez" sur l'histoire d'un baron de la drogue transgenre puis à la troisième place par "Anora", Palme d'or à Cannes, sur la vie d'une danseuse érotique de New York.