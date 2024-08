Afghanistan: la police talibane des mœurs refuse de travailler avec la mission de l'ONU

Cette loi pour "promouvoir la vertu et prévenir le vice" stipule entre autres que les femmes doivent veiller, si elles quittent leur domicile, à couvrir leur visage et leur corps et à ce que leur voix ne soit pas entendue.

Dans un communiqué publié jeudi soir, le ministère de la Propagation de la vertu et de la prévention du vice (PVPV) a averti qu'"en raison de sa propagande, (il) n'apportera plus aucun soutien et ne coopérera plus avec la Manua (Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan, ndlr), qui sera considérée comme une partie adverse".

"Nous voulons que les organisations internationales, les pays et les personnes qui ont critiqué la loi respectent les valeurs religieuses des musulmans et s'abstiennent de telles critiques et déclarations qui insultent les valeurs sacrées de l'islam", ajoute le communiqué posté sur les réseaux sociaux.