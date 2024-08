"The Apprentice": le biopic explosif sur Trump sortira dans les salles… quelques semaines avant les élections américaines

Un biopic controversé sur Donald Trump, "The Apprentice", sortira au cinéma en octobre aux Etats-Unis, à un mois de l'élection présidentielle, selon plusieurs médias américains vendredi.

"The Apprentice" met en scène les jeunes années du milliardaire. D'abord dépeint en arriviste un peu naïf, Donald Trump (incarné par Sebastian Stan, connu pour son rôle dans "Captain America") se départit de ses principes à mesure qu'il découvre les ficelles du pouvoir aux côtés de son mentor, l'avocat Roy Cohn (Jeremy Strong de "Succession"), étroitement associé au maccarthysme et à la mafia new-yorkaise.

Selon le Los Angeles Times, le studio Briarcliff Entertainment a prévu de sortir "The Apprentice" le 11 octobre. Interrogé, le studio n'a pour l'instant pas réagi. Le 5 novembre, Donald Trump, candidat républicain, affronte la démocrate Kamala Harris dans une élection qui s'annonce très serrée.

Dans une scène, Donald Trump viole sa première épouse, Ivana. On le voit également prendre des pilules d'amphétamines ou subir une liposuccion et une chirurgie pour masquer sa perte de cheveux. Dans la vraie vie, Ivana a accusé Donald Trump de viol lors de leur procédure de divorce, avant de retirer ses accusations. Elle est décédée en 2022.

Le film biographique sans concession du Dano-iranien Ali Abbasi, "The Apprentice" a marqué le festival de Cannes lorsqu'il y a été présenté en mai. De quoi déplaire au principal intéressé, dont l'équipe a promis de poursuivre en justice les producteurs du film, dénonçant notamment une "diffamation purement malveillante".

Le scénario de "The Apprentice" est signé Gabriel Sherman, journaliste qui suivait le marché immobilier new-yorkais et échangeait régulièrement avec M. Trump à cette période. Dans un entretien, l'acteur principal, Sebastian Stan, a estimé que le milliardaire était "plus accessible que nous voulons bien l'admettre".