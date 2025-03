Après le plongeon des ventes de Tesla, Donald Trump joue au chargé de com d'Elon Musk: "Je vais en acheter une"

Partager:

Le président américain Donald Trump vole au secours de Musk en faisant la pub de Tesla... à la Maison Blanche.

La Maison Blanche s'est transformée en concession Tesla éphémère mardi à l'initiative de Donald Trump, qui a manifesté de manière très ostensible son soutien à son allié Elon Musk, patron du constructeur. "Il ne peut pas être puni pour être un patriote", a affirmé le président américain, se tenant aux côtés du multimilliardaire et du fils de ce dernier, devant cinq voitures de la marque dont le très reconnaissable Cybertruck, à l'allure futuriste. "Je vais en acheter une" parce que c'est "un très bon produit" et parce qu'Elon Musk a été "traité de manière très injuste" a dit le républicain de 78 ans, au moment où l'action Tesla est malmenée en Bourse et alors que les ventes du constructeur souffrent.

L'entrepreneur, dont la charge contre la bureaucratie fédérale n'en finit plus de secouer Washington, et le président américain sont ensuite montés dans la voiture sur laquelle ce dernier a jeté son dévolu, une Tesla rouge du modèle S. La mise en garde du président Donald Trump, précisant qu'il paierait par chèque, a toutefois indiqué qu'il n'était "pas autorisé à rouler parce qu'(il n'avait) pas conduit de voiture depuis longtemps", et a précisé que la voiture serait mise à la disposition de ses employés à la Maison Blanche. Le républicain a aussi assuré, sur le ton de la plaisanterie, qu'il ne demanderait pas de réduction à celui qui a été le plus généreux contributeur de sa campagne. Sur un ton plus menaçant, il a assuré, à propos des personnes qui vandaliseraient des voitures Tesla: "Nous vous attraperons et vous vivrez un enfer."