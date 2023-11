Attentat de la rue des Rosiers: le juge maintient la mise en exament du seul suspect en France

Le petit nombre de membres de ce comité militaire, "triés sur le volet", ne concorde guère avec "les déclarations d'Abou Zayed selon lesquelles il n'était qu'un simple administratif chargé d'arroser les arbres ou de faire les courses", tance le juge.

Le magistrat évoque aussi des déclarations de témoins que l'enquête serait venue corroborer, des investigations jugées probantes de la DGSI (renseignement intérieur) ou encore de nouveaux éléments qui étaieraient son implication dans d'autres faits criminels de l'époque.

Au total, six personnes ont été tuées et 22 blessées le 9 août 1982 dans l'explosion d'une grenade dans le restaurant Jo Goldenberg, puis dans une fusillade dans le quartier juif historique du Marais.

"C'est atterrant, on place désormais sur le même plan des renseignements déclassifiés et la parole de renégats, de morts ou de témoins anonymes. Jusqu'où ira-t-on pour faire condamner à tout prix un homme dans ce dossier"?, ont critiqué Me Romain Ruiz et Bruno Gendrin, avocats d'Abou Zayed.

Ils ont indiqué avoir fait appel de cette décision.

Sollicité par l'AFP, Me David Père, qui représente des familles de victimes et des personnes présentes dans le restaurant, a indiqué que "les parties civiles se réjouissent que le juge puisse continuer à instruire de manière sereine".