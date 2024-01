Au-delà des algorithmes, Sandra Rodriguez, l'artiste qui mêle art et IA

Démystifier l'intelligence artificielle (IA) en la détournant, voilà la mission que s'est donnée Sandra Rodriguez, chercheuse et artiste montréalaise qui immerge le public dans ses œuvres pour les sensibiliser au pouvoir de cette technologie.

Les peaux y sont "uniformément claires" et "lisses", reflétant ce que le modèle "voit le plus dans des vidéos pornographiques actuelles", explique l'artiste qui a créé un système en utilisant plusieurs IA génératives produisant des images à partir de textes, telles que Stable Diffusion. Son but: souligner "les biais sociaux qui existent dans la pornographie de masse".

Quelques mois plus tôt, elle présentait à Montréal un robot conversationnel inspiré du célèbre linguiste américain Noam Chomsky dont l'objectif est de "démystifier les secrets de l'IA" en discutant avec le public, le tout dans un monde virtuel.

"Il est nécessaire aujourd'hui de créer des œuvres d'art qui parlent au public d'enjeux qui vont les atteindre demain", soutient cette créatrice d'une quarantaine d'années qui cherche à dissiper "les craintes" mais aussi "les engouements un peu irréalistes".