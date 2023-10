Au milieu des attaques en Israël, les civils se barricadent dans la peur: "On est enfermé avec mes enfants et ma femme enceinte"

La peur s'installe de plus en plus en Israël et dans la bande de Gaza, 24 heures après l'attaque de la branche armée du Hamas palestinien et des répliques d'Israël.

Les civils se barricadent comme ils le peuvent chez eux, et c'est notamment le cas de deux Français, Jérémie et Chloé. Le premier est expatrié depuis plusieurs années dans le pays tandis que Chloé, elle, vient de s'y installer il y a quelques mois.



"Je suis dans l'abri anti-bombe de mon appartement", explique Jérémie à nos collègues de RTL France. "On a été réveillé très tôt samedi matin par des sirènes et on a passé la journée enfermés avec mes petits garçons de 2 et 13 ans. Ma femme est à neuf mois de grossesse, donc c'est un peu inquiétant. Le danger a passé un cap ici, les roquettes, nous étions habitués, ici le danger est arrivé dans les villes, le Hamas a kidnappé des enfants, des personnes âgées".

Chloé témoigne également : "Depuis samedi matin, on entend des coups de feu, des explosions. Il y a eu des infiltrations, des kidnappings. Je ne réalise pas encore trop ce qu'il se passe".