Aucun lieu en Israël ne sera épargné en cas de guerre, avertit le Hezbollah

"L'ouverture des aéroports et des bases chypriotes à l'ennemi israélien pour cibler le Liban signifierait que le gouvernement chypriote est partie prenante de la guerre", a-t-il averti dans un discours retransmis en direct à la télévision.

Hassan Nasrallah a aussi menacé Chypre, île méditerranéenne membre de l'Union européenne qui entretient de bonnes relations avec le Liban et Israël.

Le chef du Hezbollah a affirmé qu'en cas de guerre, Israël "doit nous attendre par la terre, par la mer et par les airs".

L'armée israélienne a indiqué mardi avoir approuvé des plans d'offensive au Liban sur fond d'intensification des affrontements transfrontaliers avec le Hezbollah sur fond de guerre à Gaza entre Israël et le Hamas palestinien.

Plus de huit mois de violences entre le Hezbollah et l'armée israélienne dans les zones frontalières ont fait au moins 478 morts au Liban, dont une majorité de combattants du Hezbollah et 93 civils, selon un décompte de l'AFP.

Côté israélien, au moins 15 soldats et 11 civils ont été tués, selon Israël.