"C'est anxiogène": après les déclarations de Nicole De Moor, quel avenir pour les Syriens de Belgique ?

En Syrie, le régime de Bachar Al-Assad est tombé. En Belgique, le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a décidé de suspendre le traitement des demandes d’asile des Syriens. 2350 Syriens vont donc continuer à attendre dans des centres d’accueil en Belgique en attendant que le commissariat y voie plus clair sur la situation en Syrie. Plus fort encore : la secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, Nicole De Moor n’exclut pas de retirer le statut de réfugié aux Syriens arrivés en Belgique au cours des cinq dernières années.