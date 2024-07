Bangladesh : les étudiants menacent de reprendre les manifestions, l'internet rétabli

Munir UZ ZAMAN

Un groupe d'étudiants du Bangladesh a menacé de reprendre les manifestations, après plusieurs jours de troubles meurtriers, si ses dirigeants emprisonnés ne sont pas libérés dimanche, les autorités ayant rétabli de leur côté l'internet mobile.

Les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre et la répression meurtrière des autorités ont fait au moins 205 morts dans le pays d'Asie du Sud la semaine dernière, selon un décompte de l'AFP à partir des données de la police et des hôpitaux.