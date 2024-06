Biden veut faciliter la régularisation de centaines de milliers d'immigrés

Le président américain entend faciliter la délivrance de permis de séjour et de permis de travail aux conjoints et conjointes immigrés de citoyens américains et à leurs enfants, selon un communiqué de l'exécutif américain.

"Cette mesure va protéger environ un demi-million de conjoints et de conjointes de citoyens américains, et environ 50.000 enfants immigrés âgés de moins de 21 ans", selon la Maison Blanche.

Joe Biden veut par ailleurs accélérer la procédure de visas de travail pour certains immigrés ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur aux États-Unis et ayant reçu une offre d'emploi dans le pays.