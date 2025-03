Bloqués depuis 9 mois dans l'espace, voici pourquoi les deux astronautes de l'ISS devront encore attendre pour leur retour sur Terre

Quatre astronautes devaient partir vers la Station Spatiale Internationale et remplacer notamment les deux scientifiques américains bloqués là-haut depuis plus de 280 jours. Problème : quelques minutes avant le décollage, le compte à rebours s'est arrêté en raison d'un problème technique.

Voilà encore un report qui retarde un peu plus le retour sur Terre des deux astronautes coincés dans l'ISS, comme l'explique Yaël Nazé, astrophysicienne : "C'est un peu la faute à pas de chance. Évidemment, on essaie soit d'envoyer, soit de ramener les astronautes dans les meilleures conditions, et donc on ne prend pas de risque".