Elon Musk souhaite arrêter la Station spatiale internationale avant 2030: quelles conséquences pour le futur vol de l'astronaute belge Raphaël Liégeois ?

Depuis plus de 25 ans, la Station spatiale internationale démontre sa formidable utilité sur le plan humain et scientifique. Malheureusement, ses modules vieillissent, et la NASA prévoit sa déconnexion en 2030.

Mais la menace d’Elon Musk est-elle crédible ? Pierre-Emmanuel Paulis, instructeur à l’Eurospace Center, explique : "Techniquement, il peut, mais pas tout de suite. Ce module ne sera amarré à l’ISS que dans un an environ. Mais il ne faut pas oublier que l’ISS n’appartient pas à Musk. L’ISS appartient à cinq agences spatiales. Je pense qu’Elon Musk attirerait les foudres des autres agences spatiales s’il prenait cette décision catastrophique".

La communauté scientifique rappelle l’importance des expériences menées dans l’ISS. Le milliardaire semble, lui, sur une autre planète, persuadé d’un complot qui bloquerait, par exemple, les Américains dans la station. Elon Musk vient même de se brouiller avec un astronaute européen à ce sujet.

Il compte bien se débarrasser de l’ISS. Mais cela peut-il compromettre la mission de Raphaël Liégeois en 2026 ? "Je pense que les vols spatiaux prévus pour Sofiane et Raphaël Liégeois auront bien lieu, car ils sont programmés pour dans un an. Et ce cargo destiné à propulser l’ISS vers le sol n’est pas prêt pour l’instant. Il faut encore plus d’un an de travail, et il faudra ensuite l’acheminer là-haut. Mais pour les autres astronautes, cela pourrait être compromettant, bien entendu".

Derrière l’attitude d’Elon Musk se cachent des enjeux financiers. Il souhaite privilégier d’autres sociétés qui développent leurs propres stations spatiales privées et qui ont besoin de ses fusées. Elon Musk vise aussi les trois milliards d’euros par an que la NASA consacre à l’ISS pour développer ses propres projets vers Mars.