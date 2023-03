Bolsonaro "revigoré" à son retour au Brésil et prêt à en découdre avec Lula

Arrivé tôt dans la matinée à l'aéroport de Brasilia en provenance de Floride, il n'a pas salué les quelque 200 fervents admirateurs qui l'attendaient en scandant son nom, et a rejoint directement les locaux du Parti Libéral (PL), sous la bannière duquel il s'était présenté à la réélection.

Jair Bolsonaro s'est dit "revigoré" jeudi à son retour au Brésil après un séjour de trois mois aux Etats-Unis, et déterminé à faire opposition à Lula qui l'a battu à la présidentielle d'octobre.

"Ceux qui sont au pouvoir en ce moment, et pas pour longtemps, ne pourront pas faire ce qu'ils veulent de l'avenir de notre pays", a-t-il insisté, avant de quitter les locaux de son parti en début d'après-midi.

"Je suis très heureux d'être de retour, j'ai passé trois mois loin du Brésil, je suis revigoré, et je veux que nous puissions mener notre pays vers ce que nous croyons être son destin. La paix, la prospérité, l'ordre et le progrès", a-t-il déclaré lors d'un discours devant les dirigeants du PL diffusé sur les réseaux sociaux.

L'ex-président d'extrême droite a juste fait une apparition d'une fenêtre pour saluer d'autres partisans venus le voir, certains vêtus aux couleurs jaune et verte du drapeau national, avant de sortir très rapidement des locaux les saluer de la main, sous un soleil radieux.

Jair Bolsonaro, qui n'a plus de mandat pour la première fois depuis plus de 30 ans, a affiché ses ambitions pour les municipales de l'an prochain, espérant que le PL et les autres partis conservateurs auxquels il est allié raflent "60% des mairies".

"C'est une grande joie de recevoir notre vrai président, Bolsonaro", a dit à l'AFP Kaynia, une jeune femme indigène qui arborait une coiffe de plumes devant les locaux du PL et n'a pas donné son nom de famille.

- "Opposition organisée" -