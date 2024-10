Bouchez dénonce "la violence de la gauche" après une manifestation au siège du MR

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, s'est dit scandalisé par la "violence de la gauche" dans une publication Facebook samedi matin, dénonçant une manifestation pour un cessez-le-feu à Gaza et au Liban organisée vendredi soir à Bruxelles. Certaines personnes s'étaient rendues devant le siège du MR, avant de casser une vitre et apposer des tags sur la façade du bâtiment, faisant notamment référence aux récentes déclarations de M. Bouchez quant à l'attaque aux bipeurs menée au Liban et attribuée à Israël.