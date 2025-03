Cadabomb Okami est le chien le plus cher du monde: son nouveau maître a déboursé une petite fortune pour l'acquérir

Le chien en question, nommé Cadabomb Okami, est un mélange rare entre un loup et un berger caucasien. Si les chiens-loups existent déjà, ce croisement précis serait une première. Son nouveau propriétaire, S. Sathish, est un collectionneur qui possède plus de 150 races différentes.

Un business lucratif

S. Sathish, ancien éleveur, tire aujourd’hui profit de ses acquisitions en exposant ses animaux rares. "Lors d’un événement, je peux facilement demander 2.500 euros pour une demi-heure ou 10.500 euros pour cinq heures. Les gens sont toujours très curieux de voir ces animaux en chair et en os", explique-t-il.

Les chiens de S. Sathish vivent dans des conditions luxueuses. Chacun dispose d’un chenil de 36 mètres carrés sur sa ferme, protégée par un mur de plus de trois mètres de haut et une surveillance permanente. "J’emploie six gardiens et tous mes chiens sont nourris avec des aliments crus. Okami, par exemple, dévore environ trois kilos de viande de poulet crue par jour", détaille-t-il.