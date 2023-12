Cambodge: le Premier ministre justifie le relogement controversé des habitants d'Angkor

"Nous, au 21e siècle, devons nous unir pour préserver et prendre des actions pour que cette âme (en référence aux temples d'Angkor, ndlr) reste vivace pour des milliers d'années en plus", a-t-il déclaré.

Le programme, ont justifié les autorités, vise à protéger l'intégrité du site, menacé par l'expansion de l'activité humaine en raison des déchets générés et de l'utilisation excessive des ressources en eau.

Le gouvernement cambodgien a accéléré fin 2022 le relogement de 10.000 familles résidant sur ce site archéologique classé au patrimoine mondial de l'Unesco, vers des terres situées un peu plus loin, autrefois dédiées à l'agriculture.

Phnom Penh a assuré que sa politique reposait sur la base du volontariat, et que l'Unesco menaçait de retirer Angkor de sa liste en cas d'inaction. Deux affirmations démenties par Amnesty International et l'Unesco, qui a déclaré ne jamais avoir demandé un tel plan.

Les célèbres temples d'Angkor, témoignages de la puissance de l'empire khmer entre les 9e et 13e siècles et poumon touristique du pays, ont accueilli plus de deux millions de visiteurs étrangers en 2019, avant l'épidémie de Covid.

Quelque 120.000 personnes habitaient en 2013 les 400 km2 de la zone protégée, soit six fois plus que vingt ans plus tôt.